نجمات يتألقنّ بإطلالات هذا الأسبوع وأُخريات يُخفقن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمر أسبوع دون أن تكون إطلالات الفنانات حاضرة ولافتة سواء في أناقتها أو إخفاقها.

وبهذا الخصوص، يرصد "فوشيا" أبرز إطلالات تلك الفنانات:

مايا دياب

الفنانة اللبنانية مايا دياب اعتمدت الفستان الطويل الأسود بالباييت البراق واللامع، من العلامة الإيطالية دولتشي أند غابانا ذا الكمين الطويلين.

نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش تميل إلى الفساتين البراقة لإطلالة حيوية فخيارها بالتأكيد كان اعتماد الفستان القصير باللون النحاسي ونسقته مع البوت الأسود العالي.

لقاء الخميسي

أطلت للفنانة المصرية لقاء الخميسي في مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان باللون الأسود من المخمل مفرغ عند الظهر، مع التنورة التول السوداء المنفوشة من الأسفل، وأكملت إطلالتها بسحب شعرها بالكامل إلى الأعلى.

رانيا يوسف

في الحدث نفسه، ظهرت الممثلة رانيا يوسف تظهر على السجادة الحمراء بفستان أسود اللون أقرب إلى المايوه ما أثار جدلا واسعا وعرضها لانتقادات حادة.

درة

الفنانة التونسية درة ظهرت بفستانها الأبيض القصير بأسلوبه الملكي مع الكمين المنفوخين العاليين، وانسجم لونه مع ملامح وجهها الناعم.

أروى

أما الفنانة أروى جودة، فأطلت بجمبسوت بقماش مزركش مع حزام عريض من الساتان باللون الأزرق ينسدل من الخلف على شكل تنورة.

إليسا

في حدث آخر، اختارت النجمة اللبنانية إليسا فستانًا بقصة قصيرة وأكمام طويلة خلال حفل أحيته في مصر، أحببنا تصميمه الأنثوي.

أصالة

وجاء فستان المطربة السورية أصالة بالقصة الانسيابية الواسعة وحجمه الضخم وقماشه الراقي ولونه البنفسجي الباذنجاني القوي.

شيرين رضا

أخفقت الفنانة المصرية شيرين رضا بفستان باللون الأسود بقصة ضيقة فالتصق بجسدها، وبدت من خلاله وكأنها اكتسبت وزنا زائدا بالتحديد عند منطقة الصدر.

وعد

أطلت المطربة السعودية وعد ببنطلون أسود أنيق فضفاض في قسمه السفلي ونسقته مع قميص مزين بأوراق نقدية للدولار الأمريكي.