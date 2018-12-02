أبرز صيحات الموضة التي اعتمدتها النجمات العربيات في 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 05:30 مساءً - لقد كان هذا العام مثيرًا على صعيد الموضة بالنسبة للنجمات العربيات، حيث لاحطنا أنّ الكثيرات منهنّ تطوّرنَ بشكل ملحوط من ناحية الأناقة وتنسيق الاطلالات، وعلى ما يبدو فإنّ وسائل التواصل الاجتماعي لها الفضل في ذلك، حيث إنّ جميعهنّ يرغبن في استعراض تصاميم الأزياء التي يعتمدنها في مختلف المناسبات، رغبةَ في نيل لقب الأكثر أناقة، ولهذا فقد رصدنا عددًا كبيرًا من صيحات الموضة المميزة التي اعتمدتها النجمات في عام 2018، كلّ على طريقتها الخاصة.



١- التنورة الجلدية القطعة المفضلة في خزانة النجمات:



التنورة الجلدية كانت إحدى القطع المفضلة في خزانة النجمات العربيات لهذا العام، وقد شاهدنا فيها أمل بوشوشة التي اختارتها باللون العسلي، وعلا الفارس التي اعتمدت منها الطول المتوسط باللون الأسود، وهيفاء وهبي التي اختارت منها التصميم القصير باللون الأسود أيضًا.





٢- طبعة النمر أقوى صيحات الموضة لهذا العام:



نقشة النمر كما لاحظنا جميعنا، كانت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا العام، وقد شاهدنا فيها مريم سعيد التي اختارتها على قميص أنيق، ونادين نجيم التي تألقت بها على فستان ميدي، وديما صادق التي اعتمدتها على فستان ماكسي لاطلالة عصرية.



٣- البليزر صديق النجمات في مختلف المناسبات:



البليزر سيطر على اطلالات النجمات لهذا العام، حيث إنهنّ اعتمدنه لمختلف الاطلالات الرسمية والكاجوال، فشاهدنا فيه سلافة معمار على السجادة الحمراء، ومايا دياب التي نسقته مع بنطلون الجينز، وياسمين صبري التي اختارته فوق فستان ميدي لاطلالة أنيقة.





٤- أقمشة الميتالك، أناقة النجمات بأسلوب عصري:



اعتمدت النجمات موضة أقمشة الميتالك بأسلوب عصري، وكل على طريقتها الخاصة، حيث شاهدنا ريهام حجاج تختارها على بنطلون مع توب باللون الفضي، وبثينة الرئيسي وقد اختارتها على تنورة ماكسي، وكارلا حداد اعتمدتها على جمبسوت لافت لإحدى السهرات.





٥- الفساتين البراقة القصيرة:



سيطرت موضة الفساتين البراقة القصيرة على اطلالات النجمات الرسمية لهذا الموسم، وقد شاهدنا درة زروق مؤخرًا في فستان براق أسود بتصميم مميز، وشاهدنا نانسي عجرم خلال فترة حملها في عدد من الفساتين القصيرة البراقة، وكذلك أمل العوضي اختارت فستانًا قصيرًا براقًا من يوسف الجسمي.





٦- الجزمات العالية التي وصل طولها أعلى حد الركبة:



من أبرز صيحات الشتاء، الجزمات العالية التي وصل طولها أعلى حد الركبة، وقد شاهدنا عددًا من النجمات في هذه الموضة، مثل: دانييلا رحمة، وشذى حسون، وكارلا حداد، وقد اعتمدتها كل على طريقتها الخاصة.



٧- التنورة الماكسي مع التوب القصيرة للمناسبات الرسمية:



موضة عصرية شاهدنا عددًا من النجمات العربيات فيها، وهي التنورة الماكسي مع التوب القصيرة، وقد اعتمدتها ياسمين رئيس على اطلالة براقة، وصبا مبارك وسيرين عبد النور.





٨- حقيبة الحزام الاكسسوار المفضلة للنجمات:



حقيبة الحزام أو الـ belt bag، كانت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وهي تجمع بين العملية والعصرية، وقد شاهدنا كلًّا من درة زروق، وبثينة الرئيسي، ونسرين طافش، وقد اعتمدن هذه الاكسسوارات مع مختلف الاطلالات الكاجوال.







٩- الفستان البليزر خيار النجمات لهذا العام:



سبق وتحدثنا عن فستان البليزر كيف أنه سيطر على اطلالات النجمات لهذا العام، على اعتبار أنه أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا هنا الزاهد، ونسرين طافش، وقد اختارتا هذا التصميم باللون الأبيض، بينما فضلت ريم سعيدي اللون الأسود منه.





شاهدي أبرز صيحات الموضة التي اعتمدتها النجمات في 2018، واعتمدي الصيحة التي تعتقدين أنها الأنسب بالنسبة لكِ.

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