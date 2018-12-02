كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 05:30 مساءً - العبايات الدانتيل تعتبر واحدة من أكثر الموديلات طلبا من الصبايا، لأنها تمنحهن إطلالة راقية ومحتشمة، وبنفس الوقت لمسات الدانتيل ناعمة تضيف اللسمة الأنثوية التي تبحث عنها كل صبية.

وقد اخترنا لك في الخليج 365.نت مجموعة من أجمل موديلات عبايات دانتيل 2018 لتختاري منها ما يناسبك.



يمكنك اختيار العباية المطرزة بـ الدانتيل مع رسومات الورود على كلا الجانبين مع الفروع الخضراء، باللون الأسود، تناسب كل مشاويرك النهارية، ونسقي معها حجابا بنفس اللون، وشنطة ملونة متوسطة الحجم تناسب أوقات النهار.



أو اختاري العباية باللون الكحلي الدارج بقوة هذا العام، مع الأكمام المطرزة بالدانتيل ولمسة لامعة من الخيوط الذهبية كالموديل من عبايات غمرة Abaya Ghamra، ونسقي معها شنطة ميني لمشاوير بعد الظهر وحقيبة باللون النيود كمثال.



تداخل الألوان في العبايات من الصيحات التي لاقت رواجا بقوة هذا العام، كالعباية من Abaya Buth عباية بوث بلوني الأسود والرمادي الفاتح، مع الدانتيل الشفاف وتطريزات الورود باللون الأسود، ومثل هذا الموديل يحدد متى يمكنك ارتداءه بحسب ما تنسقيه مع العباية، فيمكنك اختيار الحذاء الكعب العالي لإطلالة كلاسيكية، أو الأرضي بالنهار مع شنطة متوسطة الحجم أو كبيرة.



تلائم كثيرا خامة الدانتيل الناعمة العبايات المفتوحة، خاصة عندما تكون التطريزات على العباية من الأسفل، كالتصميم من عباية ديزاين Abaya Design والتي معها يمكنك ارتداء التوب السفلي بألوان مبهجة وعصرية، كدرجات النيود مع لفة الحجاب بنفس اللون، والحذاء كذلك لإطلالة أكثر حيادية يزينها الدانتيل.



أو يمكنك اختيار تطريزات الدانتيل على الأكمام، كالعباية من Sara Bostani سارة بستاني باللون الرمادي الفاتح، تناسب كل الصبايا وكل الأعمار، فالرمادي من الدرجات الدارجة خلال هذا الموسم.



بهذا الألبوم إليك مجموعة من أجمل عبايات الدانتيل الناعمة لتختاري منها ما يناسبك.

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