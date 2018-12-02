المذيعة العراقية سهير القيسي تتقن تنسيق الأزياء المحتشمة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 05:30 مساءً - نالت المذيعة ومقدمة البرامج العراقية سهير القيسي شهرة كبيرة في الوطن العربي، بسبب حضورها اللطيف على شاشة التلفاز، وبسبب اطلالاتها الأنيقة والراقية، التي تنسقها باستمرار وتستعرضها على حسابها الشخصي على انستقرام، الذي تمتلك عليه ما يزيد عن مليون متابع، وما ميّز هذه الاطلالات بشكل عام، أنها محتشمة ومواكبة للموضة في الوقت ذاته، وهذا ما جعل كثيرات من النساء في الوطن العربي يرغبنَ في أن يستوحوا تنسيقات مميزة من سهير، وفي حال كنتِ من هؤلاء النساء، اخترنا لكِ اليوم بعض الأفكار لتستلهمي اطلالات مميزة منها.



اطلالة راقية في تنورة من التول مع جاكيت بليزر بأسلوب سهير القيسي:



اختارت سهير القيسي لإحدى المناسبات، اطلالة راقية مفعمة بالأنوثة، عبارة عن تنورة ماكسي من التول باللون الزهري الفاتح، نسقت معها جاكيت بليزر خصره محدد بحزام رفيع من الجلد باللون العسلي، وشنطة يد أنيقة باللون العسلي أيضًا، مزينة باكسسوارات معدنية، وحذاءً بكعب عالٍ مزينًا بمسامير معدنية أضافت من خلاله لمسات عصرية إلى الاطلالة.





فستان أسود ناعم بأسلوب سهير القيسي:



في اطلالة أُخرى اعتمدت سهير القيسي اطلالة ناعمة، اختارت فيها فستان ماكسي بتصميم بسيط باللون الأسود، زينته ببروش من “شانيل” Chanel وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana وحذاء كاحل من الدانتيل الأسود.





تنسيق أنيق بالبنطلون الأسود اعتمدته سهير القيسي:



في أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا سهير القيسي في اطلالة أنيقة وناعمة، اختارت فيها بنطلونًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء على الجانب، نسقت معه قميصًا بأكمام طويلة باللون الأبيض، وحذاءً بكعب عالٍ، وشنطة يد أنيقة باللون الأسود.







سهير القيسي في اطلالة من “دولتشي أند غابانا”:



اختارت سهير القيسي لإحدى المناسبات، فستان ميدي من قماش الشيفون باللونين الأسود والأبيض من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana نسقت معه شنطة يد صغيرة باللون الفضي المعدني من الدار نفسه أيضًا، وحذاءً بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود.



شاهدي اطلالات سهير القيسي التي جمعت بين الأسلوب المحتشم مع الأسلوب العصري المواكب للموضة، واستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ في مختلف المناسبات.

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