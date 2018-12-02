أفضل كريمات الترطيب للبشرة الجافة...

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 دجنبر 2018 05:30 مساءً - مع انخفاض درجات الحرارة، تتعرض البشرة للجفاف الشديد، فكيف الحال مع البشرة الجافة في الأصل؟ فالنتيجة ستكون كارثية في حال لم تولِ بشرتك الجافة العناية اللازمة وتأمين الترطيب اللازم لها. لذلك، دللي بشرتك من خلال أفضل الكريمات المرطبة المخصصة للبشرة الجافة، والتي تجدينها في هذا المقال.



Neutrogena Hydro Boost Hand Gel Cream

يتميز كريم الترطيب هذا من نيتروجينا، والمخصص لترطيب اليدين، على حمض الهيالورونيك، وهو مكون خفيف الوزن يحفظ المياه داخل البشرة ويمنع تبخرها، مما يؤمن لبشرتك الجافة أقصى قدر من الرطوبة لمدة تصل الى 24 ساعة.



Jergens Skin Firming Neck & Chest Moisturizer SPF 15

نظراً الى أن بشرة العنق والصدر رقيقة جداً وحساسة، فمن المهم جداً أن تبقى رطبة على الدوام، إضافة الى ضرورة حمايتها من أشعة الشمس التي تؤدي الى تلف البشرة وإلحاق ضرر بالغ بها، حتى في الشتاء. لذلك، استخدمي كريم الترطيب Jergens Skin Firming Neck & Chest Moisturizer SPF 15، ذا المفعول الثنائي: ترطيب البشرة كونه غنياً بالفيتامين B3، مع توفير عامل حماية من الشمس SPF 20.



CeraVe Moisturizing Cream for Normal to Dry Skin

المرفقان والركبتان إحدى مناطق الجسم الأكثر تعرضاً للجفاف، لأنهما يحتويان على عدد أقل من الغدد والطبقات الدهنية تحت الجلد، لذلك احرصي على ترطيبهما جيداً عبر استخدام كريم CeraVe Moisturizing Cream المخصص للبشرة الجافة، الذي يحتوي في تركيبته على مزيج من المواد المرطبة التي تجعل البشرة ناعمة كالحرير.



Curel Hydra Therapy Itch Defense

هذا الكريم مخصص لترطيب الساقين المشققتين بفعل جفاف البشرة الشديد، استخدميه بعد الاستحمام مباشرةً، فهو يحسن من قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة لمدة طويلة. كما أن تركيبته الغنية بالشوفان ستهدئ من الحكة والتشققات.



Palmer's Cocoa Butter with Vitamin E Foot Magic

يتميز كريم الترطيب هذا بتركيبته فائقة السماكة التي تعمل على ترطيب الكعوب القاسية، وذلك بفضل غناها بزبدة الكاكاو والمانغو والفازلين والزيوت المعدنية، إضافة الى النعناع.



Caudalíe The Des Vignes Nourishing Body Lotion

هذا الكريم مخصص لترطيب الجسم ابتداءً من العنق، فهو يحتوي على زيت بذور العنب ومضادات الأكسدة وزيت السمسم المغذي وزيت دوار الشمس، إضافة الى حمض الهيالورونيك، وكلها مكونات تمتلك قدرة عالية على تأمين الترطيب الكافي للبشرة الجافة لأطول فترة ممكنة.

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