كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - مبعوثان بريطانيان يزوران مصر للمشاركة فى "إيديكس"

وصل السير جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى، والفريق السير جون لوريمر، مستشار الدفاع الأول البريطانى لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إلى مصر بصحبة وفد تجارى لمناقشة سبل زيادة التعاون فى المجالين الاقتصادى والأمنى.

ومن المقرر أن يحضر الزائرون رفيعو المستوى معرض "إيديكس"، الذى سيضم أكثر من 20 شركةً بريطانيةً متخصصةً فى مجالى الأمن والدفاع.

وسيعقد المبعوث التجارى البريطانى اجتماعًا مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة مستقبل الاستثمارات البريطانية فى مصر، وتعميق الروابط التجارية المستقبلية، كما سيجتمع السير جيفرى دونالدسون أيضًا مع ممثلين من وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

وأكد المبعوث التجارى البريطانى دونالدسون، أن مصر تحظى بأهمية استراتيجية حيوية فى المنطقة ومستقبل مصر مهم للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة، قائلًا: "يسعدنى أن أعود إلى مصر مع وفد من الشركات البريطانية الرائدة التى تركز على التعليم، بالإضافة إلى أكثر من 20 شركةً بريطانيةً تشارك فى أول معرض دفاعى مصرى لدعم هذه الدولة فى جهودها لتحقيق الأهداف التنموية".

من جانبه، قال السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى بمصر، إن هناك إرادة مشتركة لدى بريطانيا، ومصر من أجل تعزيز نمو الشراكة بينهما.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة هى التاسعة للسير جيفرى دونالدسون إلى مصر خلال عامين منذ توليه منصب المبعوث التجارى.