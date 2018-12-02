كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - 40 ألف جنيه غرامة على بتروجيت و25 ألفاً على مدرب النجوم

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على نادي بتروجيت قيمتها 40 ألف جنيه بواقع 20 ألفا لعدم الإلتزام بتعليمات الحكم والمراقب الخاصة بالزي، و20 ألفا لتأخير المباراة عن موعدها المحدد مع تحمل النادي تكاليف الأضرار المترتبة على هذا التأخير والتي ترد للاتحاد من الشركة الراعية.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل ، بواقع 10 آلاف لما بدر منه من سلوك غير رياضي بعد نهاية المباراة، و15 ألفا لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة.