كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - بوتين يدعو أردوغان إلى ترسيخ هدنة إدلب

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة بمحافظة إدلب في سوريا، وفق ما أعلن الكرملين.

والتقى بوتين أردوغان السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن بوتين شدد خلال لقائه أردوغان "على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاق الروسي التركي حول إدلب".

وأكد بيسكوف أن هذه التدابير ضرورية "لمنع حصول حالات مثل الهجوم الذي تعرضت له حلب (المجاورة لإدلب) بقذائف صاروخية وسامة".

وأبرمت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقاً نص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والإرهابية في سوريا، جنّب المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد هجوماً وشيكاً كان يعد له نظام الرئيس بشار الأسد.

وتدعم روسيا النظام السوري في النزاع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من سبع سنوات في حين تدعم تركيا الفصائل المعارضة.

وتعثر تطبيق الاتفاق بسبب رفض الفصائل إخلاء المنطقة التي تشهد منذ أسابيع قصفاً واشتباكات متقطعة بين الإرهابيين وقوات النظام.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) مع فصائل إرهابية أخرى على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والأحد، شنّت روسيا غارات جوية على مناطق في إدلب، هي الأولى منذ أكثر من شهرين، رداً على هجوم حلب الذي قال النظام السوري إنه تم بواسطة "قذائف صاروخية تحوي غازات سامة".

كذلك اتهم الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري "المجموعات الإرهابية المسلّحة باستهداف حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجّرة تحتوي على غازات سامة".