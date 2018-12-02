كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - وزير الصناعة يفتتح أحدث خط تجميع سيارات "كيا" في مصر

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة: إن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات الرئيسية التي ترتكز عليها خطة وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها، لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف نصار أن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى، والاستفادة من الامتيازات العديدة التي يمتلكها، وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربي، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة، والتي من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها على هامش تدشين أولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو في مصر، بحضور يونى يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وجيمس كيم رئيس المكتب الإقليمى لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة العالمية للتجارة والتوريدات وكريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للسيارات

وأوضح الوزير أن تدشين تجميع السيارة كيا في مصر يعد بمثابة إضافة كبيرة لصناعة السيارات، لافتًا إلى أن هذا المشروع يسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الشركة أن تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة المجمعة بنسبة تتجاوز 45%.

وأشار نصار إلى أن صناعة السيارات في مصر تضم 170 شركة منها منها 19 شركة تصنع وتجمع السيارات بأنواعها مابين تجميع سيارات الركوب، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تورد هذه الشركات المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدي للخارج.

واختتم الوزير كلمته بأن تدشين خط تجميع السيارات كيا في مصر يكلل جهود سنوات من العمل الجاد والالتزام المطلق، ولعل دخول شركة كبيرة مثل كيا السوق المصري مصنعًا وليس مجرد مصدر يمثل ترجمة عملية لرؤيتنا، ويضيف إلى الاقتصاد المصري بما يوفره من زيادة حجم الإنتاج وإتاحة فرص عمل كبيرة.

كشف المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوريدات EIT، قائلًا: " نفخر بأننا أول من حصلنا على رخصة تجميع سيارات كيا في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشريك المحلى (الوكيل) الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وقبلها حصولنا على الوكالة الحصرية لكيا موتورز عام 2006، الأمر الذي يدل على ثقة كيا العالمية بالسوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية واعدة فضلًا عن الثقة الكبيرة التي تولدت بيننا على مدار سنوات طويلة من التعاون المشترك."

وأضاف "تأتي خطوة تجميع السيارة في مصر كترجمة عملية لإيماننا الكبير بالتوجهات الرسمية لدعم وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإضافة للمستهلك تمكنه من الحصول على سيارة عالمية بسعر تنافسي يناسب القوة الشرائية للشريحة العظمي من المستهلكين، وينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري ككل."

ولفت نصير إلى أن التصنيع يبدأ بموديل واحد وهى السيارة الرياضية متعددة الاغراض "كيا سورينتو" مع خطة طموحة للبدء في تصنيع الموديل الثاني خلال عام بحد أقصى ليصل إجمالي حجم الإنتاج السنوى المخطط له إلى 15 ألف سيارة سنويًا، مع دراسة تصنيع موديل ثالث خلال عامين.

وفي نفس السياق، أعرب جيمس كيم، رئيس المكتب الإقليمي لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، عن ثقته في نجاح هذه الخطوة والتعاون مع الجانب المصري، حيث أن وكيل كيا الحصري في مصر EIT على قدر كبير من المعرفة بمعطيات هذا السوق المتغيرة بل وعلى علم بمتطلبات العميل المصري الباحث عن الرفاهية والسلامة وأفضل الأسعار وأفضل خدمات ما بعد البيع.

في حين أكد السفير يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بمصر على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مصرحًا: "تعد مصر حليفًا تجاريًا واقتصاديًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبأتي افتتاح تجميع سيارة كيا سورينتو في مصر على أن هذه العلاقة الناجحة تسير بخطىً ثابتة في اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه."