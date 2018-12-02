كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - شاهد..اهم 5 نصائح لزيادة متابعيك على انستجرام

تلقت الممثلة الشهيرة "جولياروبرتس" 5 نصائح لزيادة أعداد المتابعين لها علي موقع التواصل "إنستجرام" بطريقة طريفة من مقدمة البرامج الأمريكية "إلين ديجينيريس" والتي يتابع حسابها أكثر من 61 مليون شخص.

حيث قدمت "إلين" نصائحها لـ"جوليا" أثناء استضافتها الأسبوع الماضي في برنامجها "إلين" وكانت أول نصيحة من "إلين" هي التقاط بعض الصور في إحدي الجزر الأستوائية، حسبما نشرت وكالة"سبوتنيك" الروسية.

كانت النصيحة الثانية هي ارتداء "المايوه" علي غرار النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، أما ثالث نصيحة فكانت التقاط الصور للطعام الذي تتناوله جوليا ومشاركته مع جمهورها عبر موقع التواصل.

وجاءت النصيحة الرابعة لها بمشاركة صور من الماضي لها سواء في أيام طفولتها أو أثناء دراستها الجامعية، وأخر نصيحة قدمتها لين ديجينيريس لصديقتها هي التقاط الصور مع الأصدقاء المقربين.