كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 05:05 مساءً - السجون: الإفراج بالعفو عن 237 سجينًا

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على 237 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، من بينهم النزيل «كمال. ث. ع»، المودع بسجن شديد الحراسة في المنيا، عقب قضائه 45 عامًا فيمحبسه.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم المؤهلين للانخراط في المجتمع، واستكمالًا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 445 لسنة 2018، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.