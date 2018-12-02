ما هي الزينة التى يمكن أن تظهرها النساء؟.. "الإفتاء" تجيب

أثارت الفنانتان رانيا يوسف وهيفاء وهبي، الجدل بارتدائهما لفستانين جريئة، وجعل العديد يتساءل عن الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟.

جائت الإجابة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، من الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.

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