بالصور| عمرو سلامة يهنئ والدته بعيد ميلادها: "المعلمة والملهمة"

هنأ المخرج عمرو سلامة والدته بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة تجمعهما معًا في مراحل عمرية متنوعة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب سلامة في تدوينته: "المعلمة، الملهمة، المحفزة، المتحدية، المصححة، المقيمة، الناقدة، البيت، المدْرَسة، الحياة، وما كان قبل الحياة وما سيكون بعدها، السيدة الأولى.. أمي.. كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد ميلادك المجيد".
وكانت آخر أعمال عمرو سلامة الإخراجية، مسلسل "طايع"، الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وهو من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبدالجليل وسهير المرشدي.
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