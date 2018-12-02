استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحساب الوزن المثالي لطفلك

تسعى الكثير من الأمهات إلى إطعام أطفالهن، بكل ما في وسعهن حتى تضمن أنه بصحه جيدة، وأنهن قدمن له المزيد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمه لنمو سليم ومتعافي، فيبدأ يظهر على الطفل مظاهر السمنة بشكل ملحوظ.

الدكتور محسن رياض، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، قال لـ "هن" إن زيادة الوزن ليست دليلا على الصحة، ولكنها ممكن أن تتسبب في كثير من الأمراض للأطفال الصغار.

وأضاف رياض أنه يجب متابعة وزن الطفل منذ ولادته، على أن يتضاعف الوزن عند تمام السنة الأولى، فإذا كان وزنه 3 كيلو جرام فيجب أن يصل إلى 6 كيلو عند بلوغه عامه الأول.

وهناك طريقة لحساب وزن الطفل، وهي حساب وزنه يتساوي مع حاصل ضرب عمرة بالسنوات في 2+8، مثال على ذلك إذا كان عمره سنتين، كان وزنه 2 * 2 + 8 يساوي 12 كيلو.

وأكد أن على الأم متابعة هذا الوزن بنفسها، أو مع الطبيب المختص، مشيرا إلى أن السمنة أو النحافة ليسا معيارا لصحة الطفل، وذلك لأنه من الممكن أن يكون وزن الطفل مناسب مع طوله.

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