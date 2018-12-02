بالصور| ليلى علوي ويسرا يتألقن بالأسود في مراكش

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور عدة لها من الحفل المسائي لافتتاح اليوم الأول من مهرجان مراكش لدورته الـ17، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "ليلى" متألقة بفستان أسود قصير من الستان، له بلرو من الدانتيل، ومطعم بالفصوص اللامعة.

كما ظهرت الفنانة يسرا بفستان أسود طويل قطيفة، له فتحة ساق، بالإضافة لشريط باللون الروز على الخصر.

وعاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، بعد توقفه العام الماضي لإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.

وتمنح الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش "النجمة الذهبية" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي، إلى جانب كل من المخرج الأمريكي روبرت دي نيرو، والممثلة والمخرجة الأمريكية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا.

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