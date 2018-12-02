بالصور| 10 معلومات عن أول ملكة جمال مصرية للمراهقات: تحلم بالعمل مذيعة راديو

أعلن فكري سعيد، المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال المراهقات على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن تتويج نوران عصام باللقب لعام 2018-2019، كأول فتاة مصرية تفوز بالمسابقة. وحصل "هن" على 10 معلومات عن ملكة جمال المراهقات نوران عصام، نعرضها خلال النقاط التالية:- - عمرها 19 سنة - تدريس بكلية الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. -طولها 164 سنتيمتر. - وزنها 48 كليوجرام -تتحدث اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. - الرقص والتمثيل من أهم هوايتها. - مارست رياضة السباحة في نادي الزمالك. - لعبت رقص بالية في وادي دجلة. - تتمنى أن تعلم مذيعة راديو. - أعلنت، في تصريح خاص لـ"هن"، عن تدشينها مشروع اجتماعي، يتضمن تقديم جلسات للطلاب المدارس الحكومية عن التنمر وأسبابه وكيفية التعامل عند تعرضهم لذلك الأذى النفسي، وأساليب استعادهن الثقة بأنفسهم . -سافرت فرنسا وسعودية مرات عدة. ​

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