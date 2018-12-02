بالصور| بريطانية تقتل طفلها بمساعدة عشيقها وتدفنه بمنزلها

تورطت أم بريطانية، تدعى ميرانلدا ميلر، والتي تبلغ من العمر37 عاما، بإقامة علاقة غير شرعية مع رجل يدعى ستيفن بودين، صاحب الـ41 عاما، حيث ضربت ابنها حتى الموت بمساعدته، وبعدها تم دفنه في كتله خرسانية بغرفة الغسيل، بحسب ماذكرته صحيفة "ذا صن"البريطانية.

وتمكنت الشرطة من العثور على جثة الصبي داخل منزل الأم، بعد مرور نحو 4 أشهر على قتله، وعجز الطب الشرعي من تحديد كيف تمت الوفاة، حيث تحللت الجثه لدرجة استحالة تشريحها.

وبلغ طول الطفل نحو 3 أقدام، ووزنه أقل من 13 كيلو جرام، واعترفت الأم خلال التحقيقات، بجرمها وذنبها بتدخلها بقتل صغيرها، والخطف وإساءة معاملة الطفل، وتعريضه للخطر.

وتواجه الأم عقوبة بالسجن تبلغ نحو 29 عاما، فيما يسجن العشيق "بودين" مدى الحياة.

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