8 أسباب تدفعك لإجراء عملية التكميم لعلاج السمنة

يعاني العديد من الأشخاص من السمنة المفرطة، الأمر الذي يدفعهم لعمليات التكميم الجراحية، بحثا عن القوام المثالي والجسد الممشوق.

ومن جانبه، يؤكد الدكتور شريف نبيل استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة وعضو الاتحاد الدولي لجراحة السمنة، أن عملية تكميم المعدة واحدة من أسرع الحلول السحرية للتخلص من السمنة، وبشكل أمن وصحي، معللا حديثه بعدة نقاط، جاءت على النحو التالي:

1- تعد عملية تكميم المعدة، أكثر أمانا من العمليات الأخرى التي تهدف لإنقاص الوزن.

2- تزايد أعداد الأفراد الذين خضعوا لعملية "تكميم المعدة"، وقلة المضاعفات التي تحدث بعد العملية، مما يطمئن المقبلين عليها.

3- تجرى العملية بالمنظار، ما يعني تجنب الجراحات الكبيرة، الأمر الذي يمنع ظهور جروح الخياطة أو آثارها.

4- يكون الشعور بالألم محدود بعد العملية، ففي اليوم الثالث منها لا يحتاج المريض تناول المسكنات.

5- عقب إجراء العملية بأيام قليلة، يمكن للمريض العودة للحياة الطبيعية والعملية، وهذا لا يحتاج إلى إجازة طويلة مثل كثير من العمليات الجراحية الأخرى.

6- عقب اجراد العملية والتأكد من نتيجتها، يمكن للمريض تناول أنواع الأطعمة كافة، مع التقليل من السكريات.

7- الشعور بالشبع هو ما يجعل عملية "تكميم المعدة"، فريدة من نوعها وذلك بسبب أن أحد الأجزاء المستأصلة من المعدة، يكون مسؤول عن إفراز هرمون الجريلين" Ghrelin hormone" و هو ما يشعر المريض بعدم الحرمان والتوقف عن الأكل بإرادته.

8- عدم التعرض لمشكلة القيء المستمر على المدى البعيد، بعد إجراء عملية التكميم مثل العمليات الأخرى.

ويؤكد "نبيل" خلال بيان، بأن التقدم التكنولوجي المذهل للأدوات الجراحية جعل الجراحة أسهل و أبسط، كما جعل نتائجها أفضل وهذا يشعر به من يجريها، ولهذا فأن جراحة التكميم بواسطة المنظار هي واحدة من انجح عمليات السمنة حاليا".

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