الشرطة الأمريكية تبحث عن شاب ألقى خاتم الخطوبة في الصرف الصحي

تجري شرطة نيويورك الأمريكية، البحث حول شاب ألقى بالخطأ خاتم الخطوبة في شبكة الصرف الصحي، عندما تقدم لطلب الزواج من حبيبته.

وكتبت إدارة شرطة نيويورك، عبر صفحتها على "تويتر": "قام شاب بالتقدم للزواج من فتاته في ساحة التايمز، وعندما قالت نعم، كان سعيدًا للغاية لدرجة أنه أسقط الخاتم في شبكة الصرف الصحي"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وعثرت الشرطة على الخاتم، ويأملوا في إعادته إلى "الخطيبين السعدين".

​وانهالت التعليقات من قبل مستخدمي الإنترنت، حيث كتب أحدهم ممازحًا: "الآن في كل من مشاجراتهم، ستذكر الفتاة حادثة إسقاط خاتم الزواج في شبكة الصرف الصحي".

وكتبت أخرى رايتشل تانيا: "هذه القصة مضحكة وحزينة في نفس الوقت، سيكون هناك شيء ممتع لإخبار أحفادهم".

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