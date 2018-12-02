فوديانوفا تُثير حَيرة مُتابعيها بسبب صورة لها عبر "إنستغرام"

أثارت عارضة أزياء روسية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت صورة جديدة لها مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، إذ ظهرت بلا ساقين خلال التقاطها صورة في المرآة، ووفقا إلى صحيفة "ميرور" البريطانية شاركت عارضة الأزياء الشهيرة ناتاليا فوديانوفا صورة شخصية لها عبر "إنستغرام" ترتدي بلوزة من التريكو الوردي، وقبعة سوداء، أمام مرآة، لكن الغريب أنها تظهر بلا ساقين.

وأثارت الصورة التي شاركتها العارضة البالغة من العمر 36 عاما والمعروفة أيضًا باسم "السوبرنوفا" مع متابعيها عبر "إنستغرام" البالغ عددهم 2.1 متر، جدلا واسعا وتساءل متابعيها: "أين أختفت ساقيها وكيف؟".

ويبدو في الصورة أن ناتاليا وهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء في روسيا لا تدرك أنها بلا أرجل وحصلت الصورة على آلاف التعليقات من المستخدمين، حيث قال أحدهم: "أين ذهبت ساقيكِ؟"، وأضاف آخر: "تبدين جميلة، حتى من دون أرجل".

وقالت أخرى إنها حاولت جاهدة رؤية الساقين لكنها تبدو طافية في الهواء، لكن أحدهم فسّر الأمر بامتزاج الساق الأولى مع انعكاس المقعد أما الثانية فأخفتها حافة المرآة.

يذكر أن سوبر نوفا تشتهر بثروتها الضخمة وأنها أم لخمسة أطفال، كما أنها حازت المركز الثالث بقائمة فوربس لأغنى عارضة أزياء عام 2012 بكسبها 7 ملايين جنيه إسترليني في ذلك العام، ويتم تصنيف فوديانوفا حاليا من قِبل موقع models.com واحدا من أشهر عارضات الأزياء الجدد في صناعة الأزياء.

فوديانوفا هي مؤسسة منظمة "Heart Naked"، وهي منظمة خيرية تساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وتم اكتشافها في سن 15 عامًا ومنذ ذلك الحين مشت على أكثر من 200 منصة لعرض الأزياء.