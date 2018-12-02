كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - خبير ألماني يشيد بفريق زراعة الكلى بجامعة أسيوط

علا حسنين

شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات ورشة العمل الدولية الأولى لزراعة الكلى والتي نظمتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بالجامعة ، بالتعاون مع قسم المسالك البولية بجامعة مارتن لوثر الألمانية ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ،والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى ، والدكتور باولو فورنارا استاذ ورئيس قسم المسالك البولية بجامعة مارتن لوثر الألمانية ، والدكتور نصر الدين محمد عبدالعال بجامعة مارتن لوثر الألمانية ، والدكتور أشرف الشاذلي المشرف على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أسيوط الجامعي ، والدكتور عبدالراضى شحاته الاستاذ المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بالجامعة ، والدكتور ربيع جاد الكريم المدرس بقسم المسالك البولية والكلى ، والدكتور أحمد رضا المدرس منسق فريق زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي والمدرس بقسم المسالك البولية والكلى ، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المسالك البولية والكلى والباطنة والتخدير وكوكبة من الأطباء بمستشفى جراحة المسالك البولية الجامعي وعدد من الأطباء المتدربين .

وفى مستهل الافتتاح أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بحضور الدكتور باولو فورنارا إلى جامعة أسيوط وذلك فى إطار البرنامج العلمي المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة مارتن لوثر الألمانية ، مؤكداً ان هذا التعاون كان له أبلغ الأثر فى تواصل برنامج زراعة الكلى بأسيوط والذي أثمر عن نجاح كافة عمليات زرع الكلى وذلك يمثل إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتي أسهمت فى الارتقاء بالخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها بكافة تخصصاتها ، متمنياً لفريق زرع الكلى بأسيوط المزيد من التقدم والنجاح .

وفى السياق ذاته استعرض الدكتور هشام مختار أهم انجازات برنامج زرع الكلى فى مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى والذى نجح فى إجراء 31 حالة زرع كلى منذ إطلاق البرنامج عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك بنسب نجاح وصلت إلى 100% وذلك بفضل ما تملكه المستشفى من انجازات طبية وأجهزة متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة وعلى قدر عال من الكفاءة والمهارة والذين تلقوا تدريبات مكثفة من كبار الأساتذة والمتخصصين العالميين فى مجال زراعة الكلى بالتعاون مع جامعة مارتن لوثر الألمانية ، موضحاً ان الورشة تضمنت زرع كلى للحالة رقم 32 وذلك بالبث الحي من داخل غرفة العمليات من اجل تعظيم الاستفادة ونقل الخبرات الطبية لشباب الأطباء .

وفى الإطار ذاته أضاف الدكتور هشام مختار انه تم إجراء بعض عمليات التطوير والإحلال والتجديد بقسم العمليات بمستشفى جراحة الكلى والتي شملت إدخال نظام الكبسولات واستخدام مواد مضادة للبكتريا والعدوى على طراز طبي متقدم يتواكب مع الأنظمة المتبعة بغرف العمليات فى المستشفيات العالمية المتقدمة ويتوافق مع فوانيين لجنة زرع الأعضاء ، وذلك بفضل دعم إدارة الجامعة السابقة والحالية .

وفى السياق ذاته أشاد الدكتور باولو فورنارا بالمستوى الطبي والتقني لفريق زراعة الكلى بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط بكافة كوادره الطبية المميزة ، معرباً عن خالص شكره لدعوة جامعة أسيوط له للمشاركة فى وقائع الورشة الأولى لزراعة الكلى ، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون بين الجامعتين فى مجال زراعة الكلى .

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد رضا ان الورشة استهدفت فى نسختها الأولى استعراض أهم الإنجازات الطبية التي قدمتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى وأوجه التطوير التي حدثت فى وحدة زراعة الكلى بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية بين المتخصصين من جامعتي أسيوط ومارتن لوثر بما يهدف إلى تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات الطبية بين الجامعتين ، مضيفاً ان الورشة تضمنت عدداً من المحاضرات والتي شملت استعراض أهم انجازات وحدة زرع الكلى بأسيوط والخبرات التى حصلت عليها منذ بدء برنامج زراعة الكلى بها ، مناقشة أبرز التقنيات الجديدة فى استئصال الكلى من المتبرع، زرع الكلى باستخدام الريبورت ، الجديد فى الأدوية المثبطة للمناعة فى عمليات زرع الكلى إلى جانب بث حى لعملية زرع كلى للحالة الـ32 .