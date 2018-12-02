كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - التشكيل الرسمي لديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام

توتنهام وأرسنال

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة جاره اللذوذ أرسنال في مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قبل هذا اللقاء بين الفريقين يتواجد أرسنال في المركز الخامس في الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 11 نقطة عن فريق مانشستر سيتي المتصدر، ولكن السيتي لعب مباراته في هذه الجولة، ويتواجد فريق توتنهام في المركز الثالث بـ 30 نقطة.

فريق أرسنال سيحاول الفوز في هذا اللقاء من أجل رفع رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم على توتنهام في حال الفوز بفارق الأهداف، فيما سيحاول توتنهام الفوز للوصول إلى النقطة 33 في إنتظار تعثر ليفربول أمام إيفرتون ليكون متساوي معه بالنقاط.

تشكيلة توتنهام هوتسبير الرسمية ::

لوريس

بن ديفيز – فيرتونخين – فويث – اورييه

داير – سيسوكو

آلي – إيركسن – سون

كين

تشكيلة فريق أرسنال الرسمية ::

لينو

كولاسيناك -موستافي – هولدينغ – سوكراتيس – بيليرين

تشاكا – توريرا

ايوبي – مخيتريان

اوباميانغ