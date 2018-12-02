كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - تطبيق إلكتروني لاستئجار الدراجات الهوائية في مصر

دراجات هوائية مصطفة بجوار الأرصفة بالشوارع في نظام، شكلًا تظن من الوهلة الأولى أنها صور منقولة من العاصمة الهولندية أمستردام، ولكن في الحقيقة أن تلك الصور من مصر ومن داخل إحدى مدنها الجديدة.

ولكن لا يمكنك تحريك أي واحدة منهم إلا بعد أن تقوم بتحميل التطبيق المختص بهذه الدراجات وإدخال رقم حسابك البنكي ومن ثم تأتي إليك رسالة تأكيدية برقم كود لإدخاله بالدراجة حتى تتمكن من استعمال الدراجة.

وأقل وقت لاستخدامك الدراجة بداية هو ربع ساعة ويمكنك زيادة الوقت على حسب رغبتك، وفي النهاية تتم محاسبتك على المدة التي قمت فيها باستخدام الدراجة.

وتقدّم تلك الخدمة والتي تعرف بـ "بديل" أو Baddel، في مدينة الشيخ زايد وبيفرلي هيلز، والجونة، ويعمل القائمون على التطبيق على تطبيق في باقي المدن المصرية.

كما يوفرلك التطبيق أن تترك الدراجة في أقرب جراج مخصص لها فهو لا يجبر المستخدمين على إعادة الدراجة إلى نفس المكان.