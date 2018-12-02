كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - إزالة 110 حالة تعدى على الأراضى الزراعية جنوب الأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى قريتى طفنيس وسطيح التابعين لقرية كيمان المطاعنة خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن إزالة 110 حالة تعدى بينهم 11 حالة تعدى فى المهد.

وشارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ويوسف جلال نائبا المركز، وشعبان عباس نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوى مفتش فرقة إسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

يأتى ذلك فى اطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

