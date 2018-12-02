كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - بالفيديو.. ميلان يقلب تأخره لفوز على بارما بالدوري الإيطالي

ميلان

حقق فريق إي سي ميلان عودة مميزة وحقق الفوز على حساب ضيفه فريق بارما في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على أرضية ملعب ( سان سيرو ) ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتجية 2-1.

ميلان بهذا الفوز الثمين تقدم إلى المركز الرابع في الترتيب بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى 25 نقطة، في المقابل تجمد رصيد فريق بارما عند 20 نقطة ليبقى متواجد في المركز السادس مؤقتاً، إلى حين إستكمال بقية مباريات هذه الجولة.

بعد شوط أول خالي من الأهداف، تمكن فريق بارما من إفتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر اللقاء، برأسية المهاجم المميز روبرتو إنجليزي التي باغثت حارس ميلان جيانلويجي دوناروما وإستقرت في مرمى الروسينيري.

وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم باتريك كوتروني بكيفية جميلة، وسجل الفريق اللومبادري هدف الفوز الثمين من ركلة جزاء سددها بنجاح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي عند الدقيقة 71.