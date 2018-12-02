كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - إقبال كثيف على مقار "100 مليون صحة" في المنوفية

شهدت الوحدات الصحية ومراكز العلاج الصحي في مراكز محافظة المنوفية، اليوم الأحد، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في ثاني أيام تطبيق مبادرة "100 مليون صحة"، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، عبر 233 وحدة ومركزًا صحيًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الإقبال على المراكز الصحية بالمحافظة كثيف، مشيرا إلى أن مواطني المحافظة لطالما برهنوا على وعيهم في مختلف المواقف، لافتا إلى أن إجمالى المستهدفين من المبادرة على مستوى المحافظة، يبلغ مليونين و546 ألف مواطن.

وأشار الحفناوي، إلى أن عدد نقاط المسح تبلغ 776 نقطة، تعمل من الـ 9 صباحا وحتى الـ 9 مساء، ويتم علاج الحالات الإيجابية لفيروس سى فى 17 مستشفى بالمحافظة، فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات أمراض الضغط والسكر والأمراض غير السارية.