كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - دنيا بطمه تحتفل بحصولها علي جائزه "باما" مع زوجها

احتفلت الفنانة دنيا بطمة مع زوجها المنتج محمد الترك وعائلتها بحصولها على جائزة "باما" لأفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط.

وشاركت متابعيها على تطبيق "انستغرام" فرحتها، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للمفاجأة التي أعدت لها احدى صديقاتها، وهي عبارة عن قالب حلوى على شكل بيانو من طبقات عدة، واحضرت لها مجموعة من الهدايا الثمينة التي سارعت بطمة إلى استعراضها وتوجيه الشكر لها.

ولفتت الفنانة المثيرة للجدل الانظار بصورها بملابس "كاجوال" ومن دون مكياج، وبدت بملامح متغيرة وببشرة مختلفة اللون عن تلك التي تظهر فيها في الحفلات والاعراس، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات التي تفاوتت بين من رأى جرأة في ظهورها على طبيعتها، لا سيما وانها من اكثر الفنانات اللواتي يغيرهن المكياج، في حين رأى البعض الاخر انها انسانة ثانية والمكياج يظهرها امام الكاميرات جميلة.