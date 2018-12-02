كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - رئيس جامعة الأزهر يجرى فحص فيروس سى

شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأجرى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وكل قيادات الجامعة، فحص فيروس سى، مطالبا كل العاملين والطلاب والطالبات بالمشاركة فى الحملة، التى أطلقت المرحلة الثانية منها أمس فى 11 محافظة هى: "القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وقال المحرصاوى إن المبادرة الرئاسية مشروع قومى، لأن الدولة تُكافح من خلال المبادرة أكثر الأمراض التى عانى منها المصريون على مدى سنوات طويلة، واصفا "100 مليون صحة"، بالتحدى الكبير، والملحمة، ليس على مستوى مصر فقط بل العالم بأسره، موضحا أن الحملة تعمل على التركيز على بنيان المواطن المصرى، خصوصا أن صحة الإنسان هي العمود الفقرى للوطن واقتصاد مصر.