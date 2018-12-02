كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 03:50 مساءً - استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لمواجهة التقلبات الجوية

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، جاهزية المطار تمامًا، لاستقبال موجات الشتاء، والانتهاء من كافة الاستعدادات، لمواجهة التقلبات الجوية، واحتمالية سقوط الأمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم تجهيز معدات الشفط، لسحب تجمعات المياه، من على أرض المهبط، فى حين تم تجهيز لجنة لسرعة التدخل السريع، والتعامل مع الموجات الطارئة، بالإضافة إلى جاهزية كافة سيارات الإرشاد على المهبط، لاستخدامها فى أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة، التى قد تشهدها البلاد خلال الشتاء.

وأضافت المصادر، أنه يتم التنسيق الكلى والمتابعة، باستمرار بين قطاع العمليات، والقطاع الهندسى بالمطار، لمراجعة جاهزية المعدات على المهبط، والتأكد من صلاحيتها للتعامل فى الأوقات الطارئة، فضلًا عن التنسيق مع أبراج المراقبة، للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضًا، فى أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم تجنيب كافة المعدات على المهبط، وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أى منها فى أوقات السيل والأمطار، فضلًا عن التأكيد على كافة العاملين على المهبط، بالالتزام بارتداء الجواكيت الفسفورية، لسهولة الرؤية فى أوقات الضباب.