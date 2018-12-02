مي كساب تنشر صورة بصحبة طفلتها: "اللي حببتني في خلفة البنات"

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بطفلتها الثانية "داليدا". وعلقت على الصورة: "الحب الحب العشق العشق اللي حببتني في خلفة البنات، اللهم دمها نعمة واحفظهم وانعم على كل مشتاق صباحكم خير وسعادة ورضا". وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، حيث قال أحد متابعيها: "ربنا يحفظها"، وعلقت أخرى: "ما شاء الله هي كام سنة دلوقتي". ​

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