بعد أزمة فستانها الأخير.. 5 إطلالات مثيرة للجدل لـ هيفاء وهبي

"إثارة الجدل" كلمة ارتبط بالفنانة اللبنانية منذ ظهورها الأول كمغنية في بداية الألفينات، حيث نجحت في لفت الأنظار إليها، ووجد البعض أن اتجهاها إلى نوعية مختلفة من الأداء الغنائي يرجع إلى رغبتها في الحصول على شهرة سريعة، بالإضافة إلى اعتمادها على ما وصفه البعض بالأزياء "الجريئة والمثيرة"، مما أدى إلى حالة من الهجوم الحاد عليها، لتؤكد في أحد اللقاءات التلفزيونية: ": "أنا لست مطربة، بل أنا مؤدية أغني ما يليق بصوتي".

وبعد سنوات عادت لتنفي ذلك تماما، رافضة تصنيفها كمؤدية استعراضية، قائلة: "أنا مغنية وبجدارة، أنا أؤدي بجدارة أغنياتي وليست أغاني أم كلثوم".

"أتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل"، قالتها الفنانة هيفاء وهبي في بيان صحفي صدر اليوم، بعد نشر صورة لها في أحد مشاهد فيلم "خير وبركة" للمخرج سامح عبدالعزيز، وهي تردي فستانا قصيرا شفافا، وهي الصورة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تعود إلى عام، بحسب تعليق الفنانة اللبنانية، ولكن تلك الأزمة لم تكن الأولى التي أثارتها هيفاء بسبب ملابسها:

- في عام 2013، شاركت في إحدى حلقات النسخة العربية من برنامج "The Winner Is"، وظهرت بفستان أسود عاري الجانبين، وهو الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضدها.

- في عام 2014، عندما أحيت إحدى حلقات الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، حيث ظهرت بفستان أسود من تصميم المصصم زهير مراد ، شفاف من الجانبين والخلف، كشف جزءا كبيرا من جسدها، وحذفت قناة "CBC" المقطع الذي ظهرت فيه هيفاء وهي تغنّي به في إعادة الحلقة.

- في عام 2015، طرحت فيديو كليب غنائي باللغة الإنجليزية عنوان "Breathing You In"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وصل عدد المشاهدات إلى 12 مليون مشاهدة، ومنع عرضه على القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط، بسبب ظهور هيفاء الذي أثار الجدل بشكل كبير بسبب أزيائها خلال الأغنية، بالإضافة إلى طريقة رقصها.

- في 2017، نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة من الصور وهى ترتدى "مايوه" أثناء وجودها في أحد المنتجعات السياحية، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنشر صورها بلباس البحر، حيث نشرت عددا من الصور سابقا ولكنها قامت بحذفها بعد ذلك، بسبب الانتقادات اللاذعة.

- أثناء تواجدها في فرنسا عام 2017، ظهرت بفستان قماش الشيفون المطرز بالخرز الملون من تصميم روبيرتو كافالي، حيث ظهرت أجساء من جسدها.

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