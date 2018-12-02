بعد نفيها ارتدائه.. هيفاء وهبي ترقص بالفستان العاري في فيديو قديم

انتشر مؤخرا صورا للفنانه هيفاء وهبي، وهي ترقص على أغنية "ما تيجي نرقص"، ضمن أحداث فيلم "خير وبركة".

وظهرت الفنانة وهي ترقص بفستان أسود قصير شفاف من الجانبين، ما تسبب في تعرضها لهجوم من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، نفت "وهبي" أن تكون ظهرت بهذه الإطلالة، مؤكدة أنه الصور المنتشرة لها تعرضت للفوتوشوب: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!"، حسب قولها.

ولكن الصور كانت ضمن مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة وهي ترقص بالفستان ذاته، نشره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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