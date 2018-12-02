انتشر مؤخرا صورا للفنانه هيفاء وهبي، وهي ترقص على أغنية "ما تيجي نرقص"، ضمن أحداث فيلم "خير وبركة".
وظهرت الفنانة وهي ترقص بفستان أسود قصير شفاف من الجانبين، ما تسبب في تعرضها لهجوم من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، نفت "وهبي" أن تكون ظهرت بهذه الإطلالة، مؤكدة أنه الصور المنتشرة لها تعرضت للفوتوشوب: "الصورة تعرضت للفوتوشوب لأبدو كما بديت يعني ملعوب فيها! ولو هالصور هالقد مهمة ومزلطة ليه نزلت بعد سنة من نزول الفيلم؟ لأتعرض لحملة بشعة كالعادة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل!!"، حسب قولها.
ولكن الصور كانت ضمن مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة وهي ترقص بالفستان ذاته، نشره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نفيها ارتدائه.. هيفاء وهبي ترقص بالفستان العاري في فيديو قديم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .