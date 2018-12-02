إليكِ ما يجب فعله وتجنبه عند استخدام سيروم الشعر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - السيروم هو أحد أبرز منتجات العناية بالشعر ويحل بعض مشاكل الشعر الشّائعة بكل سهولة، فذلك المنتج الذي يعتمد على السيليكون، يغطي سطح الشعر ويعزز من لمعان وصحة الخصلات.

ومع تواجد العديد من الأنواع في السوق، قد تحتارين في اختيار النوع الأمثل من السيروم لشعرك وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة، لذا نقدم لكِ من مجلة "بي بيوتيفول" ما يجب فعله وتجنبه عند استخدام سيروم الشعر:

ما يجب فعله

اختاري بحسب نوع شعرك

من الجاف والدهني إلى الناعم والخشن، عليكِ أخذ نوع شعرك في الاعتبار عند اختيار السيروم، فهناك بعض الأنواع المُصنعة خصيصًا للشعر المعالج كيميائيًا وأخرى للشعر الجاف وهكذا، لذا انتبهي واختاري سيروم يناسب شعرك لتفادي أي عواقب.

غسل الشعر جيدًا

عليكِ غسل شعرك جيدًا بالشامبو قبل تطبيق السيروم، إذ أنه مخصص للاستخدام على شعر نظيف حتى يحميه من الأوساخ والتلوث.

طبقيه على الأطراف فقط

عادة ما تقع الأطراف فريسة للجفاف والخشونة والتقصف، لذا يحتاج هذا الجزء من شعرك إلى السيروم أكثر من غيره، كما يُنصح بتجنب تطبيق السيروة على فروة الرأس، فاحرصي على تطبيقه بداية من الأطراف وحتى طول شعرك بعيدًا عن الفروة.

ما يجب تجنبه

تطبيقه على شعر مبلل للغاية

يكون السيروم فعالًا أكثر عند تطبيقه على شعر تم تجفيفه بالمنشفة، لأنه لن يثبت طويلًا في الشعر المبلل للغاية، وبالتالي لن يؤدي غرضه المرجو.

الإفراط في استخدامه

تطبيق كمية كبيرة من السيروم سيجعل الشعر دهنيًا وجذابًا لمزيد من الأوساخ، لذا اعتمادًا على طول شعرك، عليكِ وضع بضعة قطرات بين راحة يديكِ وطبقيها على طول الشعر.