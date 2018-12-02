كارلا حداد تروج لإحدى العلامات الرياضية على طريقة الكارداشيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى ماركات الأحذية الرياضية، وأثارت الصورة حملة من الجدل بسبب جرأة إطلالة حداد فيها، إذ اختارت الإعلامية اللبنانية الترويج لهذه العلامة على طريقة شقيقات الكارداشيان.

وظهرت حداد في الصورة عارية تمامًا لا ترتدي سوى حذاء رياضي من هذه العلامة، وقد غطت جسدها بصورة للحذاء، وتعرضت حداد للهجوم من متابعيها والذين عبروا عن استيائهم من جرأتها في الصورة مُطالبينها بعدم الظهور بهذا الشكل مرة أُخرى حتى ولو كان لصالح أحدى الشركات التي تتعامل معهم.

وانتقد البعض التقليد الأعمى للغرب وطريقة لبسهمم وترويجهم للمنتجات مُستذكرين نجمات تلفزيون الواقع الشهيرات كيم كارداشيان وشقيقاتها.

وكارلا حداد هي إعلامية وممثلة وعارضة ازياء تزوجت من الإعلامي اللبناني طوني أبي جودة في عام 2004 وأنجبت ابنتها الوحيدة عام 2009 والتي أطلقت عليها إسم "ليا".