كيف تؤثر "اليوغا" في تحسين أدائك بالعمل؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أن البعض قد لا يرى أن هناك علاقة بين ممارسة رياضة اليوغا وتحسن الأداء في أماكن العمل، إلا أن الدراسات الحديثة أثبت عكس ذلك، حيث وجد باحثون أمريكيون أن اليوغا لا تُحَسِّن من أداء الموظفين في العمل فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز ثقتهم بأنفسهم هناك!

ولفت باحثون من جامعة فينيكس بالولايات المتحدة إلى أنهم اكتشفوا أن هناك عدداً من المواضيع الرئيسة في رياضة اليوغا تتشابه مع سمات القادة الناجحين مثل عدم العنف (السلام) الصدق والحكمة.

وقال اريك بين وهو زميل باحث في جامعة فينيكس، إن بمقدور اليوغا المساعدة على تطوير الشعور بالثقة الذي يعتبر من أهم مقومات الشخص القائد الناجح في حياته العملية.

وأضاف اريك "كما يمكن لليوغا أن تُسَهِّل نوع التفكير الدقيق والانضباط الذاتي اللازمين لقرارات القيادة الناجحة وبناء الفريق، لذلك يمكن تحقيق عملية تفكير مماثلة ومتقنة".

وواصل اريك بقوله "تحتاج المناصب القيادية إلى أفراد يمكنهم خلق حالة من الهدوء والسلام، وكذلك المحافظة عليها داخل منظومة العمل؛ وهو ما ينطوي على تعزيز درجة الانسجام بين زملاء العمل".

كما أشار اريك إلى أن الصدق في اليوغا يعني أمانة الأفراد مع أنفسهم، وكذلك قدراتهم وحدودهم، وهي الأشياء التي يمكن أن تنطبق جميعها على المنصب القيادي، موضحاً "تتيح اليوغا وسائل من شأنها تهدئة العقل، الجسم والروح، مع تحقيق المرء لَبِنَات النجاح الأساسية".

ويمكن القول بمعنى آخر إن بمقدور اليوغا أن تؤثر على العقلية بأكملها في كل مكان، حيث يمكنها أن تساعدك على أن تصبحي أكثر توازناً في الطريقة التي تتعاملين بها مع كل الأمور في الحياة.

وقالت أيضاً سوزان شومسكي وهي مدرسة يوغا ومؤلفة كتاب "استكشاف التأمل" إن القيادة تنبع من داخل الإنسان، فهو إما أن يولد بها أو أن يكتسبها من خلال اجتهاده لتنمية نفسه بنفسه.