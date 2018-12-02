نصرة الحربي آخرهن.. إليكِ فنانات ارتدين النقاب بين "الاستعراض" و"التديّن"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم الجدل المثار حول ارتداء النقاب وحظره من قبل بعض الدول الأوروبية، ومطالبات البعض في الوطن العربي بتطبيق الحظر في الأماكن العامة، إلا أن هناك الكثير من الفنانات والإعلاميات قررن ارتداءه لأسباب متعددة.

فمنهن أقدمن على تلك الخطوة عن اقتناع ثم عدن وتخلين عنه، واستغلت أخريات النقاب لـ"الشو" ولفت الأنظار، والبعض لجأن إليه للتخفي حتى لا يتعرف أحد عليهن.

نصرة الحربي

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وتعد الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، آخر النجمات اللاتي أعلنّ ارتداء النقاب، حيث قالت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "صرت إنسانة من أحسن لأحسن اتحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجني الكثير الحمد لله".

"فوشيا" ترصد فنانات ارتدين النقاب بعضهن عن اقتناع ثم تخلين عنه وأخريات كان لأجل "الشو".. فهل ستكون نصرة الحربي واحدة منهن؟!.

حلا شيحة

الفنانة المصرية التي عادت للفن مؤخرًا كانت أعلنت اعتزالها منذ 12 عامًا وارتدت الحجاب، ثم بعد عامين من حجابها أقدمت على ارتداء النقاب وظلت منتقبة حتى خلعته ومن ثم تخلت عن حجابها وأعلنت العودة من جديد لعالم الأضواء والشهرة.

عبير الشرقاوي

ارتدت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي الحجاب منذ 12 عامًا، ثم ارتدت النقاب بعدها بـ 8 أشهر، ثم عادت للحجاب فقط.

إلا أنها عادت بعد ذلك للنقاب وحتى الآن مازالت ترتديه، مؤكدة أن ارتداءها للنقاب جاء من أجل التقرب إلى الله.

شمس البارودي

قررت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي ارتداء النقاب عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة.

وبعد فترة قصيرة تخلت شمس عن النقاب واكتفت بارتداء الحجاب، مؤكدة في تصريحات صحفية أنه يكفي لاحتشام المرأة.

موناليزا

الفنانة المعتزلة التي ظهرت مع محمد هنيدي في فيلم "همام في أمستردام"، غيرت ديانتها من المسيحية للإسلام، ثم ارتدت الحجاب، وتزوجت من حفيد الفنان الراحل حسين صدقي وارتدت النقاب، وسافرت إلى أمريكا مع زوجها لتعيش هناك وتردد أنها قامت بخلع النقاب بعد ذلك.

سهير رمزي

منذ سنوات ابتعدت الفنانة المصرية سهير رمزي عن عالم الفن وأعلنت ارتداء الحجاب، وبعدها بفترة أقدمت على خطوة ارتداء النقاب، إلا أنها لم تستمر طويلًا، حتى عادت من جديد للأضواء ولكنها احتفظت بحجابها.

فنانات ارتدين النقاب "مرة واحدة"

أقدمت الكثير من النجمات على ارتداء النقاب مرة واحدة لأسباب مختلفة، فمنهن الفنانة الإماراتية أحلام التي ظهرت بالنقاب في المملكة العربية السعودية بهدف التخفي أثناء شراء الكثير من الأغراض لأهلها دون أن يشعر بها أحد.

أما الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر فقد نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات" وهي مرتدية النقاب، ممازحة متابعيها من خلال كتابتها تعليق: "طب اكوي النقاب ليلى عدليييه وبعدين صوري سناب.. ادري بقلولكم".

الأمر نفسه اتبعته الفنانة الاستعراضية سما المصري، التي نشرت صورة عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام" وهي ترتدي النقاب، وذلك لمداعبة جمهورها ليس أكثر.