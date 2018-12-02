سيصدمك بعضها.. أمور لا تعرفينها عن بلسم الشفاه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد بلسم الشفاه أساسيًا لدى كل سيدة وجزءا لا يتجزأ من روتين الجمال، فمن تشقق الشفاه إلى جفافها، دائمًا ما نلجأ إلى البلسم للعناية بشفتينا، لكن على عكس ما تتوقعين، هناك العديد من الأمور التي لا تعرفينها عن هذا المنتج، ومن خلال مجلة "بولد سكاي" ستعرفين ما هي:

لا يرطب الجلد

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن بلسم الشفاه لا يرطب الجلد فعلًا، بل يحبس الرطوبة في شفتيكِ، إذ يعمل على تشكيل طبقة على شفتيكِ لحماية الرطوبة في جلد تلك المنطقة من التلاشي.

ابتلاع بعض منه ليس مؤذيًا

لدى معظمنا تلك العادة الغريبة وهي لعق شفاهنا، حتى بعد تطبيق أحمر أو لمس الشفاه، وفي حين قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن الخبراء كشفوا أن تناول بعض من بلسم أو أحمر الشفاه لا يسبب أضرارًا أكثر من اضطراب بسيط في المعدة، فلا تقلقي إذا لعقتِ بعضًا منه، ولكن ذلك يعني أنه يمكنك تناوله دائمًا.

قد يسبب حساسية

يحتوي بلسم الشفاه على بعض المكونات التي قد يكون لدى الكثيرات حساسية منها، لذا ولتجنب أي أثار جانبية غير متوقعة، يمكنك استبدال بلسم الشفاه بمكونات منزلية بسيطة، مثل الزبد لحماية شفتيك من الجفاف والتشقق.

ليس للشفاه فقط

لا يقتصر استخدام بلسم الشفاه على شفتيكِ فقط، بل يمكنك تطبيقه حول أنفك لترطيب تلك المنطقة التي كثيرًا ما تجف، كما يمكنك استخدامه أيضًا لضبط شعيرات حاجبيكِ.

لبلسم الشفاه تاريخ صلاحية

مثل مختلف منتجات التجميل، لبلسم الشفاه فترة صلاحية أيضًا وعليكِ تجنب استخدامه بعد تلك الفترة حتى لا يؤذي بشرة شفتيكِ.