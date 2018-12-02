شاهدي.. تحويل الأظافر إلى فرش مكياج أحدث الصيحات الغريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تظهر العديد من الصيحات والأفكار التي تذهلنا بغرابتها، وخاصة فيما يتعلق بالأظافر، إذ شهدنا هذا العام موجة من أغرب صيحات الأظافر والمانيكير، مثل الأظافر ذات الحشرات وأخرى على شكل أسنان وغيرهما.

وعلى الرغم من أن عام 2018 شارف على الانتهاء، إلا أن صفحة "Nail Sunny" الشهيرة على إنستغرام وصاحبة أبرز صيحات الأظافر الغريبة لم تنته بعد من تقديم أفكار مثيرة للتعجب، وأخرها تحويل الأظافر إلى فرش مكياج!

في حين تغلب الغرابة على الصيحة الجديدة، إلا أنها تعد عبقرية فعلًا، فوفقا للفيديو الذي نشرته مجلة "ميت دان"، يمكنك رؤية كيف تستطيعين استخدام تلك الفرش الصغيرة في تطبيق الآيشادو.

إذا أردتِ اعتماد تلك الصيحة، لن تقلقي بعد الآن بشأن مكياجك وحمل الكثير من الأدوات اللازمة، حيث تعد تلك الصيحة ذات ميزة 2 في 1، تقدم لكِ "مانيكير" استثنائيا مع فرش مكياج عملية.

وفيما يتعلق بالتصميم، تتميز الأظافر بمانيكير أسود لامع ليوحي بشكل مقابض الفرش، بالإضافة إلى أطراف فضية مزودة بشعر أسود رقيق مستخرج من فرش مكياج فعلية، ولإضافة مزيد من الجاذبية، أُضيف شعار ماركة "ماك" البارزة.

هذا ويجدر بالذكر أن صفحة "Nail Sunny" على إنستغرام تابعة لصالون تجميل شهير في روسيا ويتابعها ما يصل إلى 2 مليون شخص بفضل أفكارها الغريبة.