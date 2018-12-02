كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:07 مساءً - مورينيو يُهاجم بوجبا بعد التعادل أمام ساوثهامبتون ويصفه بـ"الفيروس"

مورينيو وبوجبا

شن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هجومًا شرسًا على لاعبه الفرنسي بول بوجبا عقب التعادل أمام ساوثهامبتون في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت أكثر من صحيفة بريطانية أبرزها ذا صن وديلي ميل الحوار الذي دار بين مورينيو وبوجبا خلال غرفة خلع الملابس حيث انفعل البرتغالي على لاعبه واصفًا إياه بأنه مثل الفيروس.

ونقلًا عن ديلي ريكورد فإن مورينيو قال لبوجبا إنه لا يحترم زملائه في الفريق لافتًا إلى أنه يفسد عقليتهم الجيدة.

كما قال المدرب البرتغالي في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة بأن أداء بوجبا كان "محرجًا" للغاية، لافتًا إلى أنه لا يزال بحاجة للسير في الطريق الصحيح".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.