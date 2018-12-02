كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:07 مساءً - اليكم 5 وصفات طبيعية لعلاج الكلف في البيت وبدون تكاليف

يوجد الكثير من الفتيات التي تشعر بالضيق بسبب ظهور الكلف أو المعروف "بالنمش" في وجهها بشكل يجعلها تشعر بالكره لنفسها بسبب ذلك، ولكن اليوم نقدم لكم 5 وصفات طبيعية لعلاج الكلف في البيت وبدون تكاليف، فقط عليك الاستمرار عليها حتى تحصلي على النتيجة يختفي النمش نهائي.

5 وصفات طبيعية لعلاج النمش

1- عصير ليمون:

يستعمل عصير الليمون لتفتيح الطبيعي للبشرة مع خصائص الدواء القابض الرائعة، والحموضة لعصير الليمون تساعد على إزالة الطبقة الخارجية للجلد.

لذلك قومي بعصر الليمون وطبقيه على المناطق الغامقه وافركيه بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، واتركيه لمدة 20 دقيقه قبل الشطف بالماء الفاتر، عند اتباعك هذا العلاج مرتين يوميا، وسترين تحسنا في غضون ثلاثة أسابيع.

2- عصير البصل:

عصير البصل علاج فعال لاستعادة لون البشرة الطبيعي فهو يحتوي على مجموعة من المركبات غنية بالكبريت الذي يمكن أن يمحي البقع الداكنة على الجلد، وهو غذاء فعال لخلايا الجلد.

قومي بهرس بصلتان واستخرجي العصير منها وامزجيه مع خل التفاح، وطبقيه على المناطق الغامقه واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ، قومي باتباع هذا العلاج مرتين يوميا لبضعة أسابيع.

3- الموز والجوافة:

الجوافة تحتوي على الليكوبين وهو فعال جدا لعلاج العيوب، وبالنسبة للموز يخفف المناطق الغامقه ويقشر الجلد، لذلك، قومي بهرس الجوافة والموز في وعاء صغير.

ثم قومي بوضع العجينة على وجهك حتى يجف ثم اشطفيه بعد 15-20 دقيقة، ويستعمل بشكل يومي لإزالة الكلف.

4- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يعمل لتفتيح الاماكن الغامقه، قومي بتدليك البشرة المصابة بزيت الزيتون لمدة 2-3 دقائق ثم ضعي منشفة ساخنة على وجهك لإزالة المتبقي من الزيت والجلد الميت.

5- الكركم:

الكركم يقلل من الميلانين ويساعد في التخلص من الكلف الجلد، ولديه خصائص مضادة للأكسدة وتفتيح البشرة.

قومي بمزج خمس ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم مع 10 ملاعق طعام من الحليب للحصول على عجينة، ومن الأفضل استخدام الحليب كامل الدسم لأنه يحتوي على حامض اللبنيك والكالسيوم الذي يساعد على تقشير وتنعيم البشرة