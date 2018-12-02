كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:07 مساءً - أزبليكويتا يُمدد عقده مع تشيلسي حتى 2022

سيزار أزبليكويتا

أكدت صحيفة تليجراف أن اللاعب سيزار أزبليكويتا نجم تشيلسي وافق على تمديد عقده مع البلوز ليستمر في ملعب ستامفورد بريدج حتى عام 2022.

وكان من المقرر أن يتنهي عقد اللاعب الإسباني في 2020، إلا أن إدارة البلوز قررت تمديد عقد اللاعب حتى 2022.

وبحسب ما أكدته الصحيفة فإن تشيلسي سيعلن عن تمديد عقد لاعبه خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار سعي النادي للإبقاء على عناصره الأساسية.

وكان تشيلسي قد ضمن بقاء الثنائي نجولو كانتي وماركوس ألونسو قبل أن يتم اتفاقه مع أزبليكويتا الذي كان يحصل على راتب اسبوعي يصل إلى 120 ألف جنيه استرليني، ويعتقد أن الصفقة الجديدة ستضمن له زيادة بنحو 150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

الجدير بالذكر أن أزبليكويتا شارك هذا الموسم رفقة تشيلسي خلال 16 مباراة (13 في الدوري الإنجليزي - مباراتين في كأس الرابطة- مباراة في الدوري الأوروبي) صنع 3 أهداف.