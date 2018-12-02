كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:07 مساءً - تعرف على أنواع السجائر التي لن تتأثر بسعر الدولار الجمركي

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا للدولار، ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، فسوف تستمر محاسبته بالسعر السابق نفسه.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان 11 صنفا من السجائر لن تتأثر بالزيادة الجديدة، في أسعار الدولار الجمركي، وهي:

(كليوباترا بوكس أبيض وأحمر وأزرق - سجائر بلاك ليبول - جولدن ويست - سجائر سوبر - سجائر صنف كوين سوفت - كينج سايز - مونديال أحمر وأزرق ولايت - بوسطن - لايت - بولمنت - إل دي).

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى استهلاك المصريين ما يقرب من 30 مليون سيجارة يوميًا.

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن استهلاك مصر من السجائر يبلغ 85 مليار سيجارة سنويا، ويبلغ حجم الإنتاج المحلي 83 مليارًا، واستيراد الباقي وتهريب جزء محدود.