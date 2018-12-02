كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:07 مساءً - انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم







انخفضت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 1.07% ليسجل 13176.8 نقطة. كما انخفض المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 0.79% ليسجل 2172.6 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.74% ليسجل 676.6 نقطة، وهبط المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.70% ليسجل 1694.8 نقطة.

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