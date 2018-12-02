بعد ردها على منتقديها.. لقاء الخميسي بصورة جديدة: "شارك ابتسامتك مع العالم"

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، التي عقدت بدار الأوبرا المصرية، عقب إصدارها بيان للرد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة في المهرجان.

وعلقت على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلة: "شارك ابتسامتك مع العالم".

ولقيت الصورة إعجاب متابعيها ومحبيها فور نشرها للصورة، وتفاعل أحد المعجبين، قائلًا :"طلعت حلوة أكثر من إطلالتك بختام المهرجان ماكنتي موفقة باختيار اللوك، أما هذا الفستان والميك أب وكل شئ طلعتي توب ما شاء الله".

وعلقت أخرى، قائلةً: "انتي أكتر واحدة ستايل من زمان في كل حاجة، بس آخر لوك مش حلو مش أكثر ولا أقل لكن ديمًا تجنني وشكل شيك جدًا".

ويذكر أن لقاء ارتدت فستان أسود طويل بخامة تليق مع موسم الشتاء، مكشوف الظهر، بالإضافة لبعض من المجوهرات علي الفستان من الرقبة.

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