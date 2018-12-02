ارتدته في البحرين.. فُستان الأميرة ديانا يُباع في مزاد علني بهذا المبلغ الضّخم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء كان ذلك في الثمانينيات أو في سنة 2018، دائماً ستظل الأميرة ديانا رمزا للأناقة، وخلال حياتها، كان من الممكن في بعض الأحيان شراء ملابسها الرائعة، حيث كانت الأميرة تقوم ببيع ثيابها لجمع المال من أجل الأعمال الخيرية.

ومنذ وفاتها في عام 1997، أصبحت فرص الحصول على قطعة أزياء للراحلة قليلة ومتباعدة، ففي الواقع تمّ بيع 79 من أثوابها المسائية الرائعة في التسعينات، ولا يزال عدد قليل منها مُخزّن، أحدها عبارة عن فستان أنيق من الحرير صممه ديفيد إيمانويل مع زوجته إليزابيث، وهو الثنائي نفسه الذي صنع فستان زفافها التاريخي.

ارتدت ديانا الفستان في مأدبة عشاء خلال زيارة رسمية إلى البحرين في نوفمبر 1986، وسيتم بيع الفستان في مزاد علني في متجر باشن للأزياء، من قبل كيري تايلور للمزادات في العاشر من ديسمبر المُقبل في العاصمة البريطانية لندن.

لكن أين كان هذا الفستان كل هذا الوقت؟ في عام 1994، تم إرسال الفستان إلى متجر خيري في هيريفورد، وتم شراؤه لاحقًا بمبلغ 200 جنيهًا إسترلينيًا، كانت المرأة الذي اشترته تعمل كمساعدة بدوام جزئي في المتجر وكانت تنوي ارتدائه إلى حفلة ولكنها لم تفعل ذلك أبدًا.

ولأكثر من 20 عامًا، بقي الفستان مخزنًا وغير ملبوس، ما يعني أنه لازال في حالة جيدة، و في الواقع لم تكن مالكة الفستان تعرف أنه قطعة قيمة حتى وقتٍ قريب.

ويأتي هذا الفستان الأنيق المصنوع من الحرير باللون العاجي، مزين بحبات الكريستال على مستوى الصدر، وزينة على كتف واحد، وليس من توقيع مصمم فستان زفاف الأميرة فحسب، بل تم تطريزه يدويًا من قبل Hand & Lock، التي قامت أيضا بتطريز طرحة الزفاف للأميرة، ومع تاريخها الملحوظ والقيّم، من غير المستغرب أن يتراوح سعر الفستان بين 60 ألف و 100 ألف جنيه إسترليني.