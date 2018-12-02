حليمة بولند: الإعلامي حمد قلم تحرش بي على "تويتر"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في وصلة من المزاح مع مواطنها الإعلامي حمد قلم خلال لقائهما بكواليس حفل النجمتين "أصالة وأنغام" الذي قدمت فقراته بالكويت، إذ اتهمته بالتحرش بها عبر صفحتها على موقع "تويتر".

ورد حمد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على تويتر وليس هو، ولكنه فوجيء برد حليمة أنها لم تقم بالتحدث معه من الأساس وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي.

وأضافت حليمة في فيديو عبر صفحتها على سناب شات: "قسمًا بالله مو أنا اللي قاعدة أدير تويتر ورب الكعبة"، وداعبها قلم، قائلًا: "أخاف أنك كتبتي وندمانة".

وسألت الإعلامية الكويتية الشهيرة حمد قلم عن المذيع الأقوى بينهما، فكان رده أنها أفضل مذيعة بينما هو أفضل مذيع رجل.

وتغزل حمد قلم بجمال حليمة بولند واطلالتها خلال الحفل، وأشاد بالغمازة التي على خدها وطابع الحسن الذي قامت برسمه على ذقنها.

وقدمت الإعلامية حليمة بولند فعاليات الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه النجمتان أصالة وأنغام بالكويت، إذ تم اعلانه "كامل العدد" خلال أيام قليلة من طرح التذاكر.