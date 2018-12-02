شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي يحييان حفلاً ضخمًا في القاهرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان صابر الرباعي حفلاً غنائيًا ضخمًا على ضفاف النيل وذلك دعمًا للسياحة المصرية، في الساعات الأخيرة من وداع عام 2018 والساعات الأولى في استقبال عام 2019.

وقالت الشركة المنظمة إنّ "الحفل الجماهيري الكبير الذي يهدف لتقديم تجربة فريدة حافلة بفعاليات متعددة، ليستمتع الجمهور بوجبة فنية راقية، تساهم بشكل مباشر في انعاش ونمو القطاع السياحي".

وأشارت إلى أنّ الحفل الذي يجمع شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي، يتسم بالتنوع والقوة على جذب الجمهور من مختلف شرائح المجتمع والأذواق، لافتة إلى أنّ الشركة تخطط من خلال الحفل تحقيق هدفين؛ الأول هو دعم السياحة المصرية، والثاني إثراء الحراك الفني والغنائي العربي.

وأضافت الشركة من خلال خطة مدروسة ليكون الحفل بمثابة قمة فنية بامتياز، إذ سيتم بناء ديكور خاص على سطح مياه نيل القاهرة الساحر في مكان الحفل، يستوعب أكثر من ثلاثة آلاف فرد، مع عمل بروجيكتور بحجم واجهة فندق المريديان القديم، لعرض فعاليات الحدث الضخم لحظة بلحظة، ليتابعه الجمهور في محيط مكان الحفل.