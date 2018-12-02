شاهدي صور زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس.. قصرٌ خلّاب وعروض ناريّة مُبهرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت احتفالات زفاف الممثلة البوليوودية، "بريانكا شوبرا"، والمُغنّي العالميّ "نيك جوناس"، قائمة على قدمٍ وساق. فبحسب التقاليد الهندية، قد تستمرّ الاحتفالات مُدّة أسبوعٍ كامل.

وفي يوم أمس السّبت، كشف النّجمان عن الصّور الأولية لحفل زفافهما، الذي أقيم يوم أمس السّبت، على طريقة العادات والتّقاليد الهندية، حيث اتّخذا "قصر عُميد بَهوان" الخلّاب مكانًا لعقد قِرانهما، بتكلفة 60 ألف دولار لليلة الواحدة.

خيّمت الأزياء الهندية على إطلالات العروسين والضّيوف، فارتدت شوبرا ساريًا هنديًا، بتوقيع علامة Abu Jani-Sandeep مُتعدّد الألوان، كما تألّق العريس الهوليووديّ، بإطلالة بوليووديّة أيضًا.

حرص العروسان، على استضافة ضيوف زفافهما، بأسلوبٍ فاخر، ومُسلٍّ أيضًا، فتخلّل أسبوع الاحتفالات، العديد من الأنشطة الترفيهية، كمُسابقة الأجبان، ورياضة الكريكيت، كما تمّ توزيع دليل كامل، يتضمّن كافّة تفاصيل ومراسم الزّفاف، خُصوصًا بحضور مجموعة من أصدقاء النجمين الأمريكيين، الذين لا يعرفون عن تفاصيل حفلات الزّفاف الهندية.

وفي نهاية حفل الزّفاف الفاخر، تمّ إطلاق عرض الألعاب النّارية الخلّاب، في سماء مدينة جودبور، التي أقيم بها الحفل، وكان على رأس ضيوفه، كُلّ من بارينيتي شوبرا، ومادهو شوبرا، وصوفي تيرنر، وإليزابيث تشامبرز، وياسمين واليا، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، واعتذرتْ دوقة ساسكس ميغان ماركل، عن عدم الحضور، بسبب حملها.