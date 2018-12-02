كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - شاهد..الصور الأخيره قبل وفاه بول ووكر في حادث سيارته

لم يكن يعلم الممثل الأمريكي الراحل بول ووكر أن هذه الصورة التي التقطتها له عدسات المصورين هي الأخيرة قبل وفاته.

الممثل الأمريكي وأحد أبطال سلسلة Fast & Furious، التقطت له عدسات المصورين صورة أثناء مغادرته حفل خيري في سانتا كلاريتا، كاليفورنيا يوم 30 نوفمبر عام 2013 قبل لحظات من اصطدام سيارته الـPorsche بعمود واشتعال النيران بها وهو بداخلها، وتوفي ووكر متأثرا بجراحه.

الممثل الراحل الذي لعب دور "بريان أوكونور" في 6 من أفلام السلسلة الشهيرة، لم يكمل الجزء السابع من السلسلة إذ جاءت وفاته أثناء التصوير واستعان صناع Furious 7 بشقيقيه كاليب وكودي من أجل استكمال تصوير هذا الجزء من السلسلة باستخدام تقنية التصوير الرقمي.

