كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:51 مساءً - واشنطن بوست تعلق على محاكمة رانيا يوسف لارتدائها ثوبا شفافا







ألقت صحيفة The Washington Post، الضوء على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة رانيا يوسف مؤخراعقب ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي. وتحت عنوان "محاكمة ممثلة مصرية لارتدائها ثوبا شفافا"، تحدثت صحيفة The Washington Post عن محاكمة رانيا يوسف بسبب إطلالتها في القاهرة السينمائي. ووفقا لما ورد في الصحيفة تواجه الممثلة المصرية محاكمة الشهر المقبل بتهمة نشر الفسق والفجور بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستان مطرز بالكريستال الأسود يكشف عن ساقيها.

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